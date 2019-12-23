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Kocaeli polisinden yılbaşı öncesi operasyon: 29 gözaltı

Polis ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şahıslar için 293 personelle operasyon düzenledi.

DHA | 23.12.2019 - 12:53..
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde huzur ve güvenliği sağlamak ve faillerin yakalanmasına yönelik, 293 personelle operasyon düzenledi.

ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN 29 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sabah saatlerinde başlatılan operasyonlarda ekipler, daha önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlar ve işlek cadde ile sokaklarda yapılan denetimlerde, 'Yağma, yaralama, silahla tehdit, çeşitli hırsızlık ile dolandırıcılık, ruhsatsız tabanca bulundurmak, uyuşturucu ticareti yapmak ve vergi usul kanununa muhalefet' suçlarından aranan 29 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin, işledikleri suça bağlı olarak gönderildikleri polis merkezlerinde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

Kocaeli polisinden yılbaşı öncesi operasyon: 29 gözaltı

Kocaeli polisinden yılbaşı öncesi operasyon: 29 gözaltı


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