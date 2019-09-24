Irak'ın kuzeyinde ikmal konvoyunun geçişi esnasında PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu dün şehit düşen Piyade Ast Subay Üstçavuş Volkan Tantürk’ün (31) Türk bayrağına sarılı naaşı, gece saatlerinde uçakla Kocaeli’ye getirildi.

Şehit Tantürk'ün naaşı, daha sonra Gölcük Belediyesi 17 Ağustos Mezarlığı morguna kaldırıldı.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Şehit Tantürk’ün naaşı, helallik istenilmesi için Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Yukarı Değirmendere Mahallesi’nde bulunan evinin önüne getirildi. Burada Tantürk için ailesi ve yakınlarından helallik istenildi. Tantürk’ün naşını gören yakınları gözyaşların hakim olmadı.

Kocaeli şehidine veda etti VİDEO

BİNLERCE KİŞİ KATILDI

Şehit Volkan Tantürk'ün cenazesi daha sonra Değirmendere Merkez Camisi'ne getirildi. Öğlen namazına müteakiben kılınan cenaze namazına şehidin annesi Samiha Tantürk, babası İsmail Tantürk, kardeşi Gökhan Tantürk, yakınlarıi il protokolü ve binlerce vatandaş katıldı. Daha sonra kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, top arabasına taşındı.

TEKBİRLERLE UĞURLANDI

Bu tören alanını dolduran binlerce vatandaş, şehidin arkasından tekbir getirdi. Yapılan geçiş töreninin ardından Tantürk’ün naaşı, Garipler Mezarlığı'nda toprağa verildi.