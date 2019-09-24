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Kocaeli şehidine veda etti

Kuzey Irak’ta şehit düşen Piyade Üst Ast Subay Üstçavuş Volkan Tantürk, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Tören ananını dolduran binlerce vatandaş, şehidi dualarla uğurladı.

İHA | 24.09.2019 - 15:00..
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Irak'ın kuzeyinde ikmal konvoyunun geçişi esnasında PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu dün şehit düşen Piyade Ast Subay Üstçavuş Volkan Tantürk’ün (31) Türk bayrağına sarılı naaşı, gece saatlerinde uçakla Kocaeli’ye getirildi.

Şehit Tantürk'ün naaşı, daha sonra Gölcük Belediyesi 17 Ağustos Mezarlığı morguna kaldırıldı.

Kocaeli şehidine veda etti

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Şehit Tantürk’ün naaşı, helallik istenilmesi için Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Yukarı Değirmendere Mahallesi’nde bulunan evinin önüne getirildi. Burada Tantürk için ailesi ve yakınlarından helallik istenildi. Tantürk’ün naşını gören yakınları gözyaşların hakim olmadı.

Kocaeli şehidine veda etti VİDEO

Kocaeli şehidine veda etti

BİNLERCE KİŞİ KATILDI

Şehit Volkan Tantürk'ün cenazesi daha sonra Değirmendere Merkez Camisi'ne getirildi. Öğlen namazına müteakiben kılınan cenaze namazına şehidin annesi Samiha Tantürk, babası İsmail Tantürk, kardeşi Gökhan Tantürk, yakınlarıi il protokolü ve binlerce vatandaş katıldı. Daha sonra kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, top arabasına taşındı.

Kocaeli şehidine veda etti

TEKBİRLERLE UĞURLANDI

Bu tören alanını dolduran binlerce vatandaş, şehidin arkasından tekbir getirdi. Yapılan geçiş töreninin ardından Tantürk’ün naaşı, Garipler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kocaeli şehidine veda etti

Kocaeli şehidine veda etti

Kocaeli şehidine veda etti

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