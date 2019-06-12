Kocaeli Şehir Hastanesi'nin yüzde 62'si inşa edildi

Kocaeli’de 4 yıl önce temeli atılan ve yüzde 67’si tamamlanan bin 250 yataklı şehir hastanesi, 2020 yılında hizmete girecek.

HASTALAR ELEKTRİKLİ ARAÇLARLA TAŞINACAK

Gündüz saatlerinde 50 bin kişinin yaşaması planlanan dev hastanede hastalar navigasyon sitemleri ile yönlendirilerek elektrikli araçlarla taşınacak.

Kamu-özel sektör iş birliğiyle başlatılan "Şehir Hastaneleri Projesi" kapsamında 368 bin 668 metrekarelik alanda yapımı hızla devam eden Kocaeli Şehir Hastanesi, bünyesindeki 6 farklı hastane ile Marmara Bölgesi'nin sağlık merkezi olacak.

Hastanede 3 bin 500 araçlık otopark yer alacak. Ayrıca navigasyon sistemleri de olacak. Anroid ve İOS yazılımları da yer alacak. Cep telefonundan ‘Mikrobiyoloji laboratuvarı’ yazdığı zaman elindeki navigasyon sistemi hastanenin içerisinde kişiyi laboratuvara götürebilecek. Hastaneye tramvay yapılması da önümüzdeki günlerde detaylı bir şekilde görüşülecek.

KOCAELİ TARİHİNİN EN BÜYÜĞÜ OLACAK

350 milyon avroluk yatırımla Kocaeli tarihinin en büyük sağlık yatırımı olacak olan hastane, bittiğinde kente sağlık sektörünün yanında birçok alanda katma değer sağlayacak.

BELİRLENEN TARİHTE TAMAMLANACAK

2 bin 500 civarında işçinin çalışmaları sürdüğü hastanede yaz aylarında çalışan sayısının ilerleyen günlerde 4-5 bine çıkartılarak inşaatın belirlenen tarihlerde tamamlanması hedefleniyor.