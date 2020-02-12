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Kocaeli'de 12 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Kocaeli’de hakkında 12 yıl 7 ay ağırlaştırılmış hapis cezası ile aranması bulunan şahıs, yakalanarak cezaevine gönderildi.

İHA | 12.02.2020 - 07:07..
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranması olan şahıslara yönelik çalışmaları kapsamında, işlediği kasten öldürmeye teşebbüs suçundan hakkında 12 yıl 7 ay ağırlaştırılmış hapis cezası verilen K.A.’nın yakalanması için çalışma başlattı.

OPERASYONLA YAKALANDI

Ekipler tarafından yapılan çalışmalar kapsamında K.A.’nın Derince ilçesinde olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyona K.A. yakalandı. Gözaltına alınan şahıs Asayiş Şube Müdürlüğünde yapılan işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'de 12 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

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