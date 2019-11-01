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Kocaeli'de 2 kişiyi silahla yaralayan şahıs tutuklandı

İzmit ilçesinde, aralarındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, silah kullanan kişi gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

İHA | 01.11.2019 - 11:43..
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, tartıştığı 2 kişiyi silahla ayağından yaralayan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SİLAHLA ATEŞ ETTİ

Dün sabah saatlerinde, Yıldıray A. isimli şahıs ile Ramazan K. ve Salim K. arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüşünce cebindeki silahı çıkartan Yıldıray A., Ramazan K. ve Salim K.’ye defalarca ateş etti.

Kocaeli'de 2 kişiyi silahla yaralayan şahıs tutuklandı

2 KİŞİ YARALANDI

Kurşunların ayaklarına isabet ettiği Ramazan K. ve Salim K. yaralandı. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri ambulansta yapılan Ramazan K. ve Salim K., İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıktan sonra hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

TUTUKLANDI

Polis ekipleri tarafından yakalanan Yıldıray A., gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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