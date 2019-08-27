Kocaeli'de 2 otomobil kaza yaptı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Turgut Özal Caddesinde Dörtyol ağzında kaza meydana geldi.

Mahmut T’nin idaresindeki 41 GM 796 plakalı otomobil ile Müjdat K’nin idaresindeki 41 SK 820 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı görenler polisi ve 112'yi arayarak yardım istedi.

5 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahmut T’nin kullandığı otomobil içerisinde bulunan Songün K. araç içerisinde sıkışırken olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralılar Müjdat G, Melek Sude K., Songün K, Mert Yağız K. ve Mahmut T olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından Gölcük Necati çelik Devlet hastanesine sevk edildiler.

Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmazken polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

















