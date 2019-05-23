Kocaeli'de 35 düzensiz göçmen yakalandı

İngiliz Başbakan Theresa May'in istifa iddiaları, İngiliz basınının ana konusuyken, Temsilciler Meclisi'nde yaşanan Trump-Nancy Pelosi çatışması ABD basınında öne çıkan konu oldu.

Milli Savunma Komisyonu, yeni askerlik teklifini görüşmek üzere saat 21.30'da toplanacak

Meclis askerlik yasası için harekete geçti

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Yaralı vatandaşın imdadına temizlik işçisi koştu

Esenyurt’ta bir araç, ara sokaktan kontrolsüzce çıkan motosiklete çarptı. Motosiklet üzerindeki 2 kişi yaralanırken, durumu ağır olan vatandaşa belediye temizlik işçisi yardım etti.