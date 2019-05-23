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Kocaeli'de 35 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli'de düzenlenen operasyonda, bir kamyonet durduruldu. Durdurulan kamyonetin içerisinden 35 kaçak göçmen bulundu. Göçmenler, Kocaeli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

AA | 23.05.2019 - 12:39..
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Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekiplerinin teknik ve fiziki çalışması sonucu Köseler Mahallesi Mermerciler OSB mevkisinde, içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu kamyonetin ormanlık alana girdiği belirlendi.

35 KİŞİ BULUNUYORDU

Jandarma ekipleri takibe aldıkları aracı, ormanlık alanda durdurdu. Ekipler, aracın kapalı kasasında 9'u çocuk, biri hamile 10'u kadın toplam 35 kişinin bulunduğunu belirledi. Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler, Kocaeli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kocaeli'de 35 düzensiz göçmen yakalandı

2 ŞÜPHELİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Organizatörlük yaptığı tespit edilen T.T., jandarma ekiplerince gözaltına alınırken araca da el konuldu.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan T.T., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Jandarma ekiplerinin, olaya karıştığı belirlenen 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli'de 35 düzensiz göçmen yakalandı

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