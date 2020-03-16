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Kocaeli'de 5 araç birbirine girdi

Yolcu midibüsünün de karıştığı kazada 5 kişi yaralanırken, kaza anında midibüsteki yolcuların panik anları ise kameralara yansıdı.

İHA | 16.03.2020 - 17:10..
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Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, caddeden dönüş yapmak isteyen bir araç sürücüsü, kırmızı ışıkta geçmeye çalışan bir yayanın önüne çıkması nedeniyle ani fren yaptı.

Aniden yavaşlayan aracı fark edemeyen aralarında yolcu midibüsünün de olduğu 5 araç birbirine girdi.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada Adem B. yönetimindeki 54 ABJ 096 plakalı kamyonetin yolcu kısmında bulunan Cabir D. isimli şahıs araçta sıkışarak, diğer araçlardaki 4 şahıs da kazanın şiddetiyle yaralandı.

Kocaeli'de 5 araç birbirine girdi

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Araç içinde sıkışan ve kazaya karışan diğer araçlardaki yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar çekici ile yoldan kaldırılırken, polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

Kocaeli'de 5 araç birbirine girdi

Kocaeli'de 5 araç birbirine girdi

Kocaeli'de 5 araç birbirine girdi

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