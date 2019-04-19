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Kocaeli'de 5 dakikada koca marketi soydular

Acil çıkış kapısını kırarak bir markete giren 2 şahıs, 5 dakika içinde 5 bin TL’lik sigara ve kasadaki 1.500 TL nakit parayı çalarak kayıplara karıştılar.

İHA | 19.04.2019 - 15:32..
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Dilovası ilçesinde meydana gelen hırsızlık anı, marketin güvenlik kamerlarına saniye saniye yansıdı.

5 BİN TL'LİK SİGARA VE 1.500 TL ÇALINDI

Olay, 18 Nisan günü sabah 07.30 sıralarında Dilovası Çerkeşli Mahallesi Çerkeşli Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Sabah 07.40 sıralarında marketini açmaya gelen iş yeri sahibi Hakan Teli, kasa kısmında bulunan 5 bin TL’lik sigara ve bin 500 TL nakit paranın yerinde olmadığını gördü.

Markette inceleme yapan Teli, iş yerinin acil çıkış kapısının kırılmış olduğunu görünce iş yerine hırsız girdiğini anlayıp, durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerinde yaptıkları inceleme sonrası güvenlik kamerası görüntülerinden, olayı 2 kişinin gerçekleştirdiğini ve olay yerine geldikleri aracın plakasının ise sahte olduğunu belirledi. Ekipleri şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Kocaeli'de 5 dakikada koca marketi soydular

Kocaeli'de 5 dakikada koca marketi soydular

5 DAKİKADA 6 BİN LİRA ÇALDILAR

Görüntülerde, otomobille marketin önüne gelen 2 şahıs, aracı park ettikten sonra marketin acil çıkış kapısının kilidini levye ve demir makası ile kırıyor. Kilidi kırmalarının ardından içeriye giren hırsızlar, bir süre içeride dolaşıyor. Ardından sigara reyonuna yönelen hırsızlar, marketteki sigaraları buldukları bir kutuya dolduruyor. 5 dakika market içinde kalan hırsızlar, 5 bin TL’lik sigara ve 1.500 TL nakit parayı alarak hızla olay yerinden kaçıyor.

Kocaeli'de 5 dakikada koca marketi soydular

Kocaeli'de 5 dakikada koca marketi soydular

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