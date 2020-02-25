Kocaeli'de 5 ton 700 kilo kaçak tütüne el konuldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Balçık Mahallesi'nde jandarma ekipleri, yüksek miktarda kaçak nargile tütününün piyasaya sürüleceği ihbarı üzerine harekete geçti.

5 TON 700 KİLO KAÇAK TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, olay ile ilgili takibe aldıkları kamyonu durdurarak, araç içerisinde arama gerçekleştirdi. Yapılan arama sonucu, kutularda gizlenmiş 2 ton kaçak nargile tütünü bulundu.

Araç sürücüsünün depo olarak kullandığı iş yerine yapılan baskında ise 3 ton 700 kilo kıyılmamış kaçak tütün ele geçirildi.

PİYASA DEĞERİ 500 BİN LİRA

Öte yandan, ele geçirilen 5 ton 700 kilogram kaçak tütünün piyasa değerinin yaklaşık 500 bin TL olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili M.Ş. ve S.A. gözaltına alındı.