Kocaeli'de 7 aylık hamile hırsızlar yakalandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kuruçeşme Hapipköy Mahallesi’nde, bir apartmana giren 2 kadın, kapıları tek tek çalarak boş olan evleri tespit etti.

10 BİN TL'LİK ZİYNET EŞYASI ÇALDI

Apartmanda içerisinde kimsenin olmadığını tespit ettikleri bir evin kapısını açan kadınlar içeri girdi. Kadınlar girdikleri evden 10 bin TL’lik ziynet eşyası çaldı. Binada dolaşan kadınlardan şüphelenen apartman sakinleri durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

Girdikleri evden 10 bin TL’lik vurgun yapan hırsızlar yakalandı

7 AYLIK HAMİLE OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, kadınlar çaldıkları ziynet eşyaları ile kayıplara karıştı. Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen kadınların soygun için Kocaeli’ye İstanbul Pendik’ten geldikleri belirlendi. İçeride kimsenin olmadığını tespit ettikleri evlerin kapılarını özel bir yöntemle açtıkları, evleri soydukları belirlenen 2 şüphelinin de 7 aylık hamile oldukları ortaya çıktı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Emniyette yapılan işlemlerinde hırsızlıktan çok sayıda suç kayıtları olduğu tespit edilen S.M. ve D.G., tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.