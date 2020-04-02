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Kocaeli’de 9 bin 400 adet kaçak maske ele geçirildi

Kocaeli'de izinsiz tıbbi malzeme üretimi yapılan imalathanelere düzenlenen operasyonlarda 9 bin 500 adet cerrahi maske yakalandı.

İHA |
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Kocaeli’de 9 bin 400 adet kaçak maske ele geçirildi

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüsü fırsata çevirmeye çalışarak izinsiz tıbbi malzeme üretimi yapan şahısların imalathanelerine operasyon düzenledi.

9 BİN 400 ADET MASKE VE ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Kartepe, Darıca ve Çayırova ilçelerinde bulunan imalathanelere düzenlenen operasyonlarda 9 bin 400 adet cerrahi maske, 5 bin adet cerrahi maske yapımında kullanılacak şekilde kesilmiş kumaş ve maske yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıslar hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kocaeli’de 9 bin 400 adet kaçak maske ele geçirildi

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