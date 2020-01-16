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Kocaeli’de 9 milyon değerinde kaçak sigara

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince düzenlenen operasyonda, gemide bulunan bir konteyner içerisinde, 624 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İHA | 16.01.2020 - 11:56..
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Kocaeli'de, Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, deniz yolu kullanarak sigara kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

GEMİDEN İNDİRİLEN KONTEYNERDA ARAMA YAPILDI

Riskli olduğu değerlendirilen konteyneri taşıyan gemi, Gemi Takip Sistemi üzerinden takibe alındı. Önce İstanbul’a daha sonra da Kocaeli’deki bir limana ulaşan gemiden indirilen şüpheli konteyner, Gümrük Muhafaza ekipleri X-ray taramasından geçirilerek aramaya alındı.

Kocaeli’de 9 milyon değerinde kaçak sigara

624 BİN PAKET KAÇAK SİGARA BULUNDU

Özel yetiştirilen köpeklerin de kullanıldığı aramalarda konteynerin içerisinde gümrüklenmiş, değeri 9 milyon 372 bin Türk lirası olan 624 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kocaeli’de 9 milyon değerinde kaçak sigara

Kocaeli’de 9 milyon değerinde kaçak sigara

Kocaeli’de 9 milyon değerinde kaçak sigara

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