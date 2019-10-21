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Kocaeli'de aç kalan ayılar araç yoluna indi

Gölcük ilçesinde aç kalınca otoyola inen 3 ayı, yoldan geçen sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA | 21.10.2019 - 12:12..
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Kocaeli’nin Bursa sınırında olan köylerinden Ayvazpınar ile Mesruriye Mahalleleri arasındaki araç yolunda, mahallelerinde gezmeye çıkan bir grup arkadaşın içinde olduğu aracın önüne, 1 yetişkin 3 yavru ayı çıktı.

AYILARIN KOŞUŞTURMASI KAMERADA

Uzun süre aracın önünde ilerleyen ayı ailesini gören şahıslar ise, şaşkınlık sonrası telefonları ile o anları  görüntüledi.

Aç kalan ayılar yemek ararken araçların önüne indi

ORMANLIK ALANA GERİ DÖNDÜLER

Bir süre araç yolunda ilerleyen ayılar, ilerleyen dakikalarda ormanlık alan içerisine girerek gözden kayboldular.

Kocaeli'de aç kalan ayılar araç yoluna indi

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