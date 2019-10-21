Kocaeli'de aç kalan ayılar araç yoluna indi

Kocaeli’nin Bursa sınırında olan köylerinden Ayvazpınar ile Mesruriye Mahalleleri arasındaki araç yolunda, mahallelerinde gezmeye çıkan bir grup arkadaşın içinde olduğu aracın önüne, 1 yetişkin 3 yavru ayı çıktı.

AYILARIN KOŞUŞTURMASI KAMERADA

Uzun süre aracın önünde ilerleyen ayı ailesini gören şahıslar ise, şaşkınlık sonrası telefonları ile o anları görüntüledi.

Aç kalan ayılar yemek ararken araçların önüne indi

ORMANLIK ALANA GERİ DÖNDÜLER

Bir süre araç yolunda ilerleyen ayılar, ilerleyen dakikalarda ormanlık alan içerisine girerek gözden kayboldular.