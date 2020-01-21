Kocaeli'de, ağabeyiyle ilişkisi olan eşini silahla vurdu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Sami K. isimli şahıs, kendisini ağabeyi ile aldattığını iddia ettiği eşi Gülbeyaz K.’yi, sokak ortasında pompalı tüfekle yaraladı.

SALDIRGAN KOCA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Gülbeyaz K. kanlar içinde yere yığılırken, olayı gören kafeterya çalışanlarından birisi Sami K.’nin üzerine atlayarak silahı elinden aldı. Şahsı etkisiz hale getiren çalışanlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan Gülbeyaz K., Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

''BU İŞ BURADA BİTMEZ, NAMUS MESELESİ''

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından Sami S., gözaltına alındı. Polis eşliğinde adliyeye götürülen şahıs, basın mensuplarının ''Neden eşinizi yaraladınız?'' sorusuna, ''Bu iş burada bitmez, namus meselesi'. diyerek cevap verdi.

Adliyedeki ifadesinin ardından şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SANIĞIN AĞABEYİNİN ANLATTIKLARI KAN DONDURDU

Sami K. hakkında Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava, görülmeye devam edildi.

Duruşmada Sami K.’nin eşinin kendisini aldattığını iddia ettiği ağabeyi Kemal K., tanık olarak dinlendi. Olayla ilgili konuşan Kemal K., kardeşinin eşi ile birlikte olduğunu itiraf ederek, “Gülbeyaz ile duygusal birlikteliğim olduğu doğrudur. 2018 yılının Mart ayında duygusal yakınlığımız başlamıştır. Sonrasında kardeşim Sami Gülbeyaz’ı vurmuş. Sonrasında kardeşim olan Sami bu birlikteliği öğrenmesi nedeniyle Gülbeyaz’ı yaraladığını biliyorum. Gülbeyaz neden benimle birlikte olduğunu söylememiş bilmiyorum. Kendi bileceği iştir. Bana sorduğunuz ses kayıtlarını eski eşim bana dinletti. Gülbeyaz bu ses kayıtlarına rağmen nasıl inkar etmiş anlamadım.” dedi.

''ÖLDÜRMEK İSTESEYDİM RAHATLIKLA YAPARDIM''

Söz verilen Sanık K. ise pişman olduğunu belirterek, “Olay yaşandığı sırada kendi elimle tüfeği teslim ettim. Aramızdaki mesafe 3 metreydi. Silahta ve cebimde fişekler vardı. Öldürmek isteseydim rahatlıkla yapardım.” diye konuştu.



DAVA ERTELENDİ

Yapılan savunmaların ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.