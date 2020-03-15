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Kocaeli'de ahşap restoranda yangın çıktı

İtfaiye ekipleri, iki katlı ahşap restoranda çıkan yangını söndürmek için çalışma başlattı.

AA | 15.03.2020 - 15:53..
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı Maşukiye Mahallesi'nde, iki katlı ahşap restoranda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İş yeri çalışanlarının haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.  Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlerin sardığı restorandaki yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Kocaeli'de ahşap restoranda yangın çıktı

EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

Yangının yakındaki restoran ve otele sıçramaması için önlem alan ekipler, söndürme çalışmalarına devam ediyor.

Kocaeli'de ahşap restoranda yangın çıktı

Kocaeli'de ahşap restoranda yangın çıktı

Kocaeli'de ahşap restoranda yangın çıktı

Kocaeli'de ahşap restoranda yangın çıktı

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