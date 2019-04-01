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Kocaeli'de AK Parti kazandı

YSK sonuçlarına göre Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yeni başkanı, Cumhur İttifakı AK Parti adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın oldu.

İHA | 01.04.2019 - 01:51..
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığını, Cumhur İttifakı AK Parti adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın kazandı. Partisinin il başkanlığı önünde zafer konuşması yapan Büyükakın, kendisini belediye başkanlığına taşıyanlara teşekkür etti.

Kocaeli'de AK Parti kazandı

İZMİT'İ GERİ ALACAĞIZ

Konuşmasına AK Parti il teşkilatını yönelik övgü dolu sözlerle başlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Bu demokrasi, kazanmak da var kaybetmek de var, kaybettiğimiz yerde neden kaybettiğimizi sorgulayacağız. Değerli kardeşlerim milletimizin kalbini kırdıysak nerede kırdığımızı bulup düzelteceğiz. Teşkilatımız ve büyükşehir ile el ele verip çok çalışacağız ve ilk seçimde İzmit’i geri alacağız." dedi.

Kocaeli'de AK Parti kazandı

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