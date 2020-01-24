Kocaeli'de akaryakıt hırsızları yakalandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Körfez ilçesindeki akaryakıt dağıtım şirketlerinden tankerle aldıkları yakıtın taşınması sırasında bir kısmını çaldıkları öne sürülen kişileri takibe aldı.
23 GÖZALTI
3 ay boyunca devam eden takibin ardından D.E. liderliğindeki çeteye operasyon düzenlendi. Operasyonda biri kadın, 23 kişi gözaltına alındı.
MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, kaçak akaryakıt, akaryakıt tankerlerine ait mühür ve mühür bozmaya yarayan çok sayıda aparat ele geçirildi.