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Kocaeli'de alkollü sürücü otomobiliyle pazar yerine daldı

Körfez ilçesinde, otomobiliyle semt pazarına dalan E.K., kazanın ardından kaçmaya çalışırken 5 araca çarptıktan sonra esnaf tarafından yakalandı.

DHA |
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Kocaeli'de alkollü sürücü otomobiliyle pazar yerine daldı

 

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, E.K. yönetimindeki otomobil, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Atalar Mahallesi’nde bulunan semt pazarına daldı.

Otomobilin pazara girmesiyle, vatandaşlar sağa- sola kaçışırken, E.K. ise kullandığı otomobille pazar yerinden kaçmaya çalıştı.

Pazar yerine dalarak 5 araca çarpan otomobilde içki şişeleri bulundu -1

ESNAF YAKALAYIP POLİSE TESLİM ETTİ

Yaklaşık 50 metre ilerleyen ve bu sırada pazar yerinde bulunan 5 araca da çarpan E.K., pazar esnafı tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi.

Pazar yerine dalarak 5 araca çarpan otomobilde içki şişeleri bulundu -2

OTOMOBİLDEN BİRA ŞİŞELERİ ÇIKTI

Olayda pazar esnafı İsmail Yavuz elinden hafif şekilde yaralanırken,  otomobilinde bira şişesi de olduğu görülen E.K. ise gözaltına alındı. 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Pazar yerine dalarak 5 araca çarpan otomobilde içki şişeleri bulundu -3

Pazar yerine dalarak 5 araca çarpan otomobilde içki şişeleri bulundu -4

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