Kocaeli'de alkollü sürücü otomobiliyle pazar yerine daldı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, E.K. yönetimindeki otomobil, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Atalar Mahallesi’nde bulunan semt pazarına daldı.

Otomobilin pazara girmesiyle, vatandaşlar sağa- sola kaçışırken, E.K. ise kullandığı otomobille pazar yerinden kaçmaya çalıştı.

ESNAF YAKALAYIP POLİSE TESLİM ETTİ

Yaklaşık 50 metre ilerleyen ve bu sırada pazar yerinde bulunan 5 araca da çarpan E.K., pazar esnafı tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi.

OTOMOBİLDEN BİRA ŞİŞELERİ ÇIKTI

Olayda pazar esnafı İsmail Yavuz elinden hafif şekilde yaralanırken, otomobilinde bira şişesi de olduğu görülen E.K. ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





