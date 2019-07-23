Kocaeli'de anne ve oğlu birer gün arayla öldü

Dün gece geç saatlerde evinde fenalaşan 37 yaşında iki çocuk babası Erdal Çetinkaya, bir anda yere yığıldı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Eşinin baygın bir halde bulduğu genç adam için olay yerine hemen ambulans çağrıldı. Hastaneye getirildiğinde yaşam fonksiyonlarının durduğu fark edilen Çetinkaya, hastanede hayatını kaybetti.
ANNE OĞLUNUN ACISINA DAYANAMADI KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Anne Sebahat Çetinkaya, oğlunun acı haberini aldı. Oğlunun acısına dayanamayan anne, 1 gün sonra geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Birer gün arayla hayatlarını kaybeden anne ve oğlu, Karamürsel Hayriye Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.