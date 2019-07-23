Kocaeli'de anne ve oğlu birer gün arayla öldü

Manisa'da kurulacak fabrikada 10 bin kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

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Pucca'nın hapis cezasının gerekçesi

Sosyal medya fenomeni Pucca'nın davasında, "Uyuşturucu kullanımının bir suç değil de insanların geçimini sağlayabileceği bir ekmek kapısı olduğunu ima ettiği anlaşılmıştır" gerekçesi kabul edildi.