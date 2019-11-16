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Kocaeli'de arkadaşlarıyla pikniğe giden kişi kayboldu

Kandıra ilçesinde, epilepsi hastası Müslüm Hızal, arkadaşları ile pikniğe gittiği bölgede kaybolurken, AFAD, AKUT ve jandarma ekiplerince Hızal'ın bulunması için çalışma başlatıldı.

DHA | 16.11.2019 - 23:12..
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kocaeli kayıp

 

Kandıra'da, Müslüm Hızal(30) ve arkadaşları, Kefken Mahallesi'ndeki Pembe Kayalar bölgesine pikniğe gitti. Saat 15.00 sıralarında, arkadaşları alışveriş yapmak için şehir merkezine giderken iddiaya göre Müslüm Hızal, ateş yakmak için bölgede kaldı. Alışverişten dönen arkadaşları, Hızal'ı bulamayınca endişelenip durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler Hızal'ı bulmak için çalışma başlattı.

Arkadaşlarıyla pikniğe giden kişi, kayboldu -1

ORMANLIK ALAN TARANIYOR

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca yapılan çalışmalarda Hızal'ın denizde olmadığı tespit edildi. Bunun üzerine ekipler çalışmalarını bölgedeki ormanlık alan üzerinde yoğunlaştırdı. Epilepsi hastası olduğu öğrenilen Hızal'ın baygınlık geçirmesi ihtimaline karşı, ekipler detaylı arama çalışmasına başladı. Yaklaşık 6 saattir jandarma ve AFAD ekiplerince sürdürülen aramalara AKUT ekipleri de destek verdi. Müslüm Hızal'ı arama çalışmaları sürüyor.

Arkadaşlarıyla pikniğe giden kişi, kayboldu -2

Arkadaşlarıyla pikniğe giden kişi, kayboldu -6

Arkadaşlarıyla pikniğe giden kişi, kayboldu -8

Arkadaşlarıyla pikniğe giden kişi, kayboldu -9

Arkadaşlarıyla pikniğe giden kişi, kayboldu -10

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