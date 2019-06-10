Kocaeli'de atık pil fabrikasında yangın

Suadiye Çepni Mahallesi Bağdat Caddesi üzerindeki bir atık pil fabrikasında, sabah erken saatlerinde yangın çıktı.

Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında, depolama alanındaki atık pil ve hava yastıkları bir anda tutuşarak yanmaya başladı.

İŞÇİLER SON ANDA ÇIKARILDI

Atıkların patlayarak yandığı yangında, fabrikada gece vardiyasında bulunan 10 işçi dışarı çıkarıldı. Fabrikadakilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

2 SAATLİK ÇABAYLA SÖNDÜRÜLDÜ

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahalenin ardından yangın, 2 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

YARALANAN YOK

Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı yangın ise havadan görüntülendi. Görüntülerde, yanan fabrika alanında itfaiye ekiplerinin müdahaleleri ve depolama alanındaki atıkların patlayarak yandığı anlar görünüyor.