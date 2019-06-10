taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8447
Euro
6.6139
Altın
1326.63
Borsa
93809.09
Gram Altın
249.243

Kocaeli'de atık pil fabrikasında yangın

Karatepe ilçesinde depolama alanındaki pillerin patlayarak yandığı atık pil geri dönüşüm fabrikası yangını, 2 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

İHA | 10.06.2019 - 08:03..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Suadiye Çepni Mahallesi Bağdat Caddesi üzerindeki bir atık pil fabrikasında, sabah erken saatlerinde yangın çıktı.

Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında, depolama alanındaki atık pil ve hava yastıkları bir anda tutuşarak yanmaya başladı.

Kocaeli'de atık pil fabrikasında yangın

İŞÇİLER SON ANDA ÇIKARILDI

Atıkların patlayarak yandığı yangında, fabrikada gece vardiyasında bulunan 10 işçi dışarı çıkarıldı. Fabrikadakilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kocaeli'de atık pil fabrikasında yangın

2 SAATLİK ÇABAYLA SÖNDÜRÜLDÜ

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahalenin ardından yangın, 2 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kocaeli'de atık pil fabrikasında yangın

YARALANAN YOK

Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı yangın ise havadan görüntülendi. Görüntülerde, yanan fabrika alanında itfaiye ekiplerinin müdahaleleri ve depolama alanındaki atıkların patlayarak yandığı anlar görünüyor.

Kocaeli'de atık pil fabrikasında yangın

Kocaeli'de atık pil fabrikasında yangın

Kocaeli'de atık pil fabrikasında yangın

Kocaeli'de atık pil fabrikasında yangın

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Burak Yılmaz: İzlanda'da havalimanında 3 saat bekletildik

Burak Yılmaz: İzlanda'da havalimanında 3 saat bekletildik

433
İzlandalı, Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzattı

İzlandalı, Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzattı

518
Almanya'da camilere saldırılar

Almanya'da camilere saldırılar

104
Bakan Soylu: Suriyeliler kamu düzenini bozamayacak

Bakan Soylu: Suriyeliler kamu düzenini bozamayacak

190
Amine Gülşe'den Özil hamlesi

Amine Gülşe'den Özil hamlesi

24
Emre Belözoğlu, uzatılan tuvalet fırçasını görmedi

Emre Belözoğlu, uzatılan tuvalet fırçasını görmedi

47
Eser Yenenler evlendi

Eser Yenenler evlendi

30
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir