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Kocaeli'de bir adam ütü kablosuyla kendisini astı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 24 yaşındaki Muhammet Deniz S., ütü kablosuyla kendini tavana asarak intihar etti.

DHA | 20.05.2019 - 15:47..
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Olay öğle saatlerinde, Ata Evler Mahallesi Kemalpaşa Caddesi Boran Sokak’ta meydana geldi. Bir süredir psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Muhammet Deniz S., ailesinin dışarıda olduğu sırada ütü kablosunu odasının tavanında bulunan çengel demire geçirip kendini astı.

Kocaeli'de bir adam ütü kablosuyla kendisini astı

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Eve gelen ailesi, Muhammet Deniz S.'yi tavana asılı görünce hemen polisi ve sağlık ekiplerini aradı. Yapılan incelemede öldüğü tespit edilen gencin cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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