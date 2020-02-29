taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.2311
Euro
6.8821
Altın
1578.86
Borsa
105993.65
Gram Altın
316.363
Bitcoin
54029.95

Kocaeli'de bir araç 50 metre yükseklikten şarampole düştü

Kocaeli'de bir aracın 50 metre yükseklikten şarampole yuvarlanarak bir evin duvarına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

İHA | 29.02.2020 - 04:34..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Serdar Mahallesi Yenidoğan Sokak’ta, sürücüsü öğrenilemeyen 41 FR 894 plakalı otomobil, henüz öğrenilemeyen bir şekilde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

YARALILAR OLAY YERİNDEN UZAKLAŞMAYA ÇALIŞTI

Yaklaşık 50 metre aşağı yuvarlanan otomobil, Söğüt Sokak üzerinde bulunan Nazmi Celepçi isimli vatandaşın evinin duvarına çarparak yan yattı. Otomobilde bulunan Emrah E. ile ismi öğrenilemeyen bir şahıs yaralandı. Yaralı şekilde araçtan çıkan vatandaşlar olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı.

Kocaeli'de bir araç 50 metre yükseklikten şarampole düştü

2 KİŞİ YARALANDI

Bu sırada sesleri duyarak şahısların yanına gelen ev sahibi Nazmi Celepçi durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine intikal eden ekipler, Nazmi Celepçi’nin evinin arka bahçesinde bulunan yaralılara ulaştı. İsmi öğrenilemeyen yaralı yürüyerek ambulansa binerken, Emrah E. ise itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sedye ile ambulansa taşındı. İlk müdahaleleri ambulansta yapılan yaralılar, İzmit Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Celepçi isimli vatandaşın evinde ise maddi hasar oluştu.

Kocaeli'de bir araç 50 metre yükseklikten şarampole düştü

"BEN GELİNCE KOŞARAK UZAKLAŞTI"

Sesi duyunca yaralanan şahısların yardımına koştuğunu söyleyen Nazmi Celepçi, “Ben evimin önünde merdivenlerde bekliyordum. Bir anda bir ses geldi. Koşarak buraya geldim. Arabayı gördüm burada. Hemen polis ve ambulansı aradım. Ambulansa yolu tarif etmek için evin önüne gittim. Sonra yola döndüğümde şahıslardan biri, diğerini taşıyordu. Ben gelince diğeri arkadaşını bırakarak buradan koşarak uzaklaştı. Sonra bir daha arkadaşı ile yaralanan şahsın eşi gelmiş. Yaralı olan kalkamayınca tekrar ambulansı aramak zorunda kaldılar. Durumu iyi gibiydi, ama ayağa kalkacak halinin olmadığını söyledi. Ekipler gelip aldılar” dedi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli'de bir araç 50 metre yükseklikten şarampole düştü

Kocaeli'de bir araç 50 metre yükseklikten şarampole düştü

İlginizi Çekebilir
166 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari yakalandı
İzmir'de 166 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari şahıs operasyon ile yakalanarak cezaevine gönderildi.
Adıyaman’da annesiyle tartışan babasını öldürdü
16 yaşındaki lise öğrencisi, annesi ile tartışan babasını tabancayla ateş ederek öldürdü.
Kocaeli’de tarihi eserleri satmak isteyen kişi yakalandı
Elindeki tarihi eserlere müşteri arayan şüpheli, jandarma tarafından yakalandı. Operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait 207 adet sikke, 1 adet testi ve 1 adet gözyaşı şişesi ele geçirildi.
Oğlunun akülü aracı için baz istasyonundan akü çaldı
Adana'da baz istasyonundan 4 akü çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şahıs tutuklandı. Zanlılardan birinin aküleri oğlunun akülü aracı için çaldığını söylediği öğrenildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mülteciler için Bolu'dan Edirne'ye ücretsiz otobüsler
Mülteciler için Bolu'dan Edirne'ye ücretsiz otobüsler
88
Muğla'da Mehmetçiğe destek konvoyu
Muğla'da Mehmetçiğe destek konvoyu
19
ABD'den Türkiye'ye tam destek mesajı
ABD'den Türkiye'ye tam destek mesajı
37
Senegalli çocuklar Türk askerleri için dua etti
Senegalli çocuklar Türk askerleri için dua etti
27
166 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari yakalandı
166 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari yakalandı
2
İstanbul'daki gece vapur seferleri başladı
İstanbul'daki gece vapur seferleri başladı
2
Manisa'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon
Manisa'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon
2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir