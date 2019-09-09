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Kocaeli'de bir araç tırın altına girdi

Bir tıra arkadan çarpan araç, hurdaya döndü. Araç içinde sıkışan çift, itfaiye ekipleri tarafından ağır yaralı halde hastaneye sevk edildi.

İHA | 09.09.2019 - 09:09..
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Sabah 05.00 sıralarında Körfez Şirinyalı mevkii İstanbul istikametinde meydana gelen kazada, şans eseri ölen olmadı.

Kocaeli'de bir araç tırın altına girdi

BARİYERLERE ÇARPARAK DURABİLDİ

Çetin Bal idaresindeki otomobil, Şirinyalı mevkiinde seyir halindeyken önünde bulunan tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle parçalanan otomobil, yolun solundaki bariyerlere çarparak durabildi.

AĞIR YARALANDILAR

Kazada otomobilde bulunan sürücü Çetin Bal ve eşi Havva Bal, araç içinde sıkışarak ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'de bir araç tırın altına girdi

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslara alınarak Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kısa süreli kapanan yolda, uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

Kocaeli'de bir araç tırın altına girdi

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