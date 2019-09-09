Kocaeli'de bir araç tırın altına girdi

Muğla'nın, kıyılarındaki kaçak yapıların tespit edilmesi ve yenilerinin yapılmasının önüne geçilmesi için "uçan göz" olarak nitelendirilen polis helikopteriyle havadan denetimler gerçekleştiriliyor.

Fatih Terim'e verilen cezanın saat 19.05'te açıklanması, camiayı ayağa kaldırmıştı. TFF tamamen tesadüf olduğunu söylese de, yönetim olayın peşini bırakmıyor.

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Serenay Sarıkaya'ya dudak uçuklatan teklif

Daha önce 'Fi' dizisi ile dijitalde yer alan ünlü oyuncu, bu kez Netflix ile çalışabilir.