Kocaeli'de bir araç tırın altına girdi

Sabah 05.00 sıralarında Körfez Şirinyalı mevkii İstanbul istikametinde meydana gelen kazada, şans eseri ölen olmadı.
BARİYERLERE ÇARPARAK DURABİLDİ
Çetin Bal idaresindeki otomobil, Şirinyalı mevkiinde seyir halindeyken önünde bulunan tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle parçalanan otomobil, yolun solundaki bariyerlere çarparak durabildi.
AĞIR YARALANDILAR
Kazada otomobilde bulunan sürücü Çetin Bal ve eşi Havva Bal, araç içinde sıkışarak ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi.
UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslara alınarak Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kısa süreli kapanan yolda, uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.