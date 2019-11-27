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Kocaeli'de bir doktor boşandığı eşini darbetti

Derince ilçesinde yaşayan kardiyolog, boşandığı eşine küçük kızlarının gözü önünde tekme tokat saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA | 27.11.2019 - 09:55..
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Kocaeli’nin Derince ilçesindeki bir sitenin bahçesinde, İstanbul’da özel bir hastanede kardiyolog olarak görev yapan M.M., 5 yaşındaki kızını annesine teslim etmek için A.G.’nin yaşadığı siteye geldi

Sitenin bahçesinde buluşan M.M. ile A.G. arasında tartışma yaşandı.

KIZININ YANINDA SALDIRDI

Tartışmanıın alevlenmesiyle M.M., A.G.'ye tekme tokat saldırmaya başladı. M.M., dakikalarca 5 yaşındaki kızının yanında A.G.’yi darbetti.

Saldırı sırasında A.G.'nin, kucağındaki kızını yere bırakarak kendisini korumaya çalıştığı  öğrenildi. Daha sonra olayı gören sitenin güvenlik görevlisinin, araya girerek M.M.’yi uzaklaştırmaya çalıştığı bildirildi.

Kocaeli'de bir doktor boşandığı eşini darbetti

Kocaeli'de bir doktor boşandığı eşini darbetti

Kocaeli'de bir doktor boşandığı eşini darbetti

Kocaeli'de bir doktor boşandığı eşini darbetti

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