Kocaeli'de bir kişi okuldaki Atatürk büstünü kırdı

Kocaeli'nin Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi’nde dün gece Sırrıpaşa Ortaokulu’nun bahçesine giren kişi, Atatürk büstünü yerinden söktü.
BAŞ KISMINA DA ZARAR VERİLDİ
Baş kısmına da zarar verildiği görülen büst, daha sonra okul binasının giriş kapısına bırakıldı. Büstü kıran kişi ise kaçtı. Sabah saatlerinde okula gelen görevliler, Atatürk büstünün kırıldığını fark edip, durumu polise bildirdi.
ŞÜPHELİ ARANIYOR
Gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.