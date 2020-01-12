Kocaeli'de bir kişi okuldaki Atatürk büstünü kırdı

İran'ın Irak'ta bulunan ABD üslerinden bir olan Ayn el Esad üssüne yaptığı füze saldırısı sonrası, sığınaklar hariç her şey yerle bir edildi.

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İngiltere Savunma Bakanı: ABD liderliği bırakmasın

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, ABD’nin uluslararası liderlik rolünü bırakmasından kaygılandığını belirterek, "Bu dünya için de bizim için de kötü olur." dedi.