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Kocaeli'de bir kişi okuldaki Atatürk büstünü kırdı

Kocaeli'de bir okulun bahçesindeki Atatürk büstü, kimliği belirsiz kişi tarafından kırılarak kaidesinden söküldü. Polis, büste zarar veren kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

DHA | 12.01.2020 - 15:33..
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Kocaeli'nin Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi’nde dün gece Sırrıpaşa Ortaokulu’nun bahçesine giren kişi, Atatürk büstünü yerinden söktü.

BAŞ KISMINA DA ZARAR VERİLDİ

Baş kısmına da zarar verildiği görülen büst, daha sonra okul binasının giriş kapısına bırakıldı. Büstü kıran kişi ise kaçtı. Sabah saatlerinde okula gelen görevliler, Atatürk büstünün kırıldığını fark edip, durumu polise bildirdi.

Kocaeli'de bir kişi okuldaki Atatürk büstünü kırdı

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kocaeli'de bir kişi okuldaki Atatürk büstünü kırdı

Kocaeli'de bir kişi okuldaki Atatürk büstünü kırdı

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