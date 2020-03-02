Kocaeli’de bir oto galeride silahlı çatışma yaşandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mustafa Paşa Mahallesi Şehit Yılmaz Argon Caddesi üzerindeki oto galeriye otomobili ile gelen Adem A. isimli şahıs, yanında getirdiği tabanca ile iş yerine ateş etmeye başladı.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Açılan ateş üzerine paniğe kapılan iş yeri sahipleri Hasan T. ve Hüseyin T. adlı kardeşlerin pompalı tüfekle karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Ölen ve yaralananın olmadığı çatışmada iş yerinde maddi hasar meydana gelirken saldırgan ise aracını olay yerinde bırakarak kaçtı.

SALDIRGANI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Çatışma sonrasında olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan inceleme sonrasında iş yeri sahipleri gözaltına alınırken kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. Emniyete götürülen iş yeri sahipleri ifadeleri sonrasında serbest bırakıldı.