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Kocaeli’de bir şahıs damadını ve arkadaşını bıçakladı

Damadın ağır yaralandığı olayda saldırganı, komşuları etkisiz hale getirdi.

İHA | 12.11.2019 - 16:58..
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Kocaeli Derince Sırrıpaşa Mahallesi'nde, bir süredir evinden ayrı olan Turgay G., eşyalarını almak için arkadaşı Serdar B. ile birlikte evine gitti. Eve gelen kocası Turgay G. ile kavga eden Nilgün G. ise babası Nurettin Y.'yi telefonla arayarak yardım istedi.

DAMADINI VE ARKADAŞINI BIÇAKLADI

Haberi alan baba Nurettin Y., hızla kızının evine gitti. Eve geldiğinde damadı Turgay G. ve arkadaşı Serdar B.'yi evde gören baba, yanında taşıdığı bıçakla damadı ve arkadaşına saldırdı.

Kocaeli’de bir şahıs damadını ve arkadaşını bıçakladı

POLİSE TESLİM ETTİLER

Bağırışmalar üzerine eve gelen komşular, saldırganın eline sert bir cisimle vurarak bıçağı düşürdükten sonra, etkisiz hale getirdikleri saldırganı polis ekiplerine teslim ettiler.

Kocaeli’de bir şahıs damadını ve arkadaşını bıçakladı

1'İ AĞIR 2 YARALI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma ile Seka Devlet Hastaneleri'ne kaldırıldı. Yaralılardan Turgay Y.’nin durumunun ağır olduğu ve ameliyata alındığı öğrenilirken olay nedeniyle fenalık geçiren 2 kişi de Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından olay hakkında inceleme başlatıldı.

Kocaeli’de bir şahıs damadını ve arkadaşını bıçakladı

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