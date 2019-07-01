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Kocaeli'de bir sürücü çaptığı yayayı bırakıp gitti

Otomobil sürücüsü çarptığı yaya için "Ben yeşilde geçtim" deyip gitti.

İHA | 01.07.2019 - 23:45..
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Kocaeli'nin İzmit ilçesindet D-100 Karayolu üzerinde kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan halinde olan otomobil, karşıdan karşıya geçmekte olan Eda E.’ye (20) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Eda E. savrulurken göre sürücü "Ben yeşilde geçtim" diyerek yoluna devam etti.

YARALININ SAĞLIK DURUMU İYİ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ekibi sevk edilirken kısa sürede gelen ekip yaralı şahsa ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kaçan otomobili yakalamak için çalışma başlattı.

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