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Kocaeli'de boğazına poğaça takılan kadın öldü

Poğaça yerken lokmanın boğazına takılması sonucu nefes alamayan yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İHA | 28.07.2019 - 13:52..
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Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Kerpe’de Zita Christine Meriçcoşar (68), 10 günlük tatil için kızı ile birlikte Kerpe’de kiralık bir ev tuttu.

Sabah kahvaltıda poğaça yiyen Meriçcoşar, boğazına lokma takılması sonucu nefes alamamaya başladı.

Annesinin nefes alamadığını fark eden kızı, hemen durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

YEDİĞİ POĞAÇA SONU OLDU

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşlı kadın, kurtarılamadı.

3 çocuk annesi olan Meriçcoşar’ın cenazesi, tamamlanan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. İzmit ilçesi Turgut Mahallesi’nde ikamet eden Zita Christine Meriçcoşar’ın cenazesinin, Turgut Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze sonrası Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.

Zita Christine Meriçcoşar’ın, İzmit Marina Esnafları Ticari Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Salih Meriçcoşar’ın eşi olduğu öğrenildi.

Kocaeli'de boğazına poğaça takılan kadın öldü

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