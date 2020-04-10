Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından yetkililer önlemler almaya devam ederken, vatandaşlar da evlerinde kalarak tedbirler alıyor.

İhtiyaç sahibi kişilere ise yardımlar da bulunuluyor.

BORÇLARI ÖDEDİ, VERESİYE DEFTERİNİ YAKTI

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde Barbaros Mahallesi Barbaros Cami imamı Kadir Çelikiz, salgın nedeni ile evlerinden çıkamayan kişilere yardımcı olmak ve farkındalık oluşturmak amacı ile vatandaşların mahalle bakkalına olan borçlarını ödedi.

Kocaeli'de borçları ödeyip, veresiye defterini yaktı ViDEO

"HİÇ İÇİNE BAKMADAN YAKIYORUZ"

Çelikiz, vatandaşların da isteği ile veresiye defterini alarak, içinde yazan isimleri görmemek için yaktı.

Amacının koronavirüs nedeni ile maddi zorluk yaşayan vatandaşlara destek olmak istediğini belirten Çelikiz, “Barbaros Mahallemiz’in bakkalı Selim ağabeyimizin yaklaşık20-30 yıllık veresiye defterini yırtıyoruz. Hiç içine bakmadan yakıyoruz. Allah hepimizden razı olsun. Bu süreç önemli. Biraz ısınalım şöyle.” dedi