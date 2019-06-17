Kocaeli'de cami inşaatında yangın çıktı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir caminin inşaatında yangın meydana geldi.

Camii’nin çatı kısmında yapılan kurşun kaplama çalışmaları sırasında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangını gören işçiler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

MADDİ HASAR OLUŞTU

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler kısa süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, caminin çatı kısmında maddi hasar oluştu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.