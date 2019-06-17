taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.872
Euro
6.5997
Altın
1340.87
Borsa
92249.8
Gram Altın
253.134

Kocaeli'de cami inşaatında yangın çıktı

İnşaat halindeki bir caminin çatı kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İHA | 17.06.2019 - 19:37..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

s

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir caminin inşaatında yangın meydana geldi.

Camii’nin çatı kısmında yapılan kurşun kaplama çalışmaları sırasında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangını gören işçiler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

MADDİ HASAR OLUŞTU

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler kısa süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, caminin çatı kısmında maddi hasar oluştu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsmail Küçükkaya başarılı bir yayını geride bıraktı

İsmail Küçükkaya başarılı bir yayını geride bıraktı

284
İmamoğlu ve Yıldırım aileleri bir arada

İmamoğlu ve Yıldırım aileleri bir arada

592
MAK Danışmanlık'ın İstanbul anketi

MAK Danışmanlık'ın İstanbul anketi

489
İmamoğlu ve Yıldırım'ın yayın öncesi karşılaşma anı

İmamoğlu ve Yıldırım'ın yayın öncesi karşılaşma anı

412
Türkiye tarihi canlı yayını FOX TV'den izledi

Türkiye tarihi canlı yayını FOX TV'den izledi

354
Anketlere göre adayların canlı yayın performansı

Anketlere göre adayların canlı yayın performansı

364
İmamoğlu ile Yıldırım ulaşım projelerini anlattı

İmamoğlu ile Yıldırım ulaşım projelerini anlattı

383
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir