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Kocaeli'de çarptığı yayayı bırakıp kaçtı

İzmit ilçesinde, yoldan karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı şahıs yaralandı.

İHA | 01.07.2019 - 17:19..
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İzmit D-100 karayolu yan yol Ankara istikametinde, seyir halinde olan halinde olan 34 HB 1835 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmekte olan Eda E.’ye (20) çarptı.

"BEN YEŞİLDE GEÇTİM" DEYİP KAÇTI

Çarpmanın etkisiyle Eda E.'yi savrulurken gören sürücü, "Ben yeşilde geçtim." diyerek yoluna devam etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Acil Sağlık ekibi sevk edilirken, kısa sürede gelen ekip yaralı şahsa ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, polis kaçan otomobili yakalamak için çalışma başlattı.

Kocaeli'de çarptığı yayayı bırakıp kaçtı

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