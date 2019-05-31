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Kocaeli'de köpeğini kurtarmak isterken canından oluyordu

Denizde uzaklaşan köpeğinin boğulmasından korkup, suya atlayan Muhammet Elcik, boğulma tehlikesi geçirdi.

DHA | 31.05.2019 - 16:02..
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Kocaeli Karamürsel Altınkemer Plajı’nda Muhammet Elcik ve eşi, golden retriever cinsi ‘Paşa’ isimli köpekleri ile plaja geldi.

KÖPEĞİNİ KURTARIRKEN BOĞULUYORDU

Denize giren Paşa, yüzerek kıyıdan uzaklaştı. Köpeğinin boğulmasından korkan Muhammet Elcik, hemen suya atlayarak, köpeğine doğru yüzdü. Paşa'yı tuttu ancak daha fazla kulaç atacak gücü kalmadı. Elcik'in kıyıdan kendisini izleyen eşi, durumu fark edip, çevredekilerden yardım istedi.

Kocaeli'de köpeğini kurtarmak isterken canından oluyordu

HER İKİSİNİ DE KURTARDILAR

İhbar üzerine olay yerine zodyak botla gelen itfaiye ekibi, Muhammet Elcik ve köpeğini, denizden alıp kıyıya çıkardı. Muhammet Elcik, plajda hazır tutulan sağlık ekibi tarafından kontrolden geçirildi.

Kocaeli'de köpeğini kurtarmak isterken canından oluyordu

Kocaeli'de köpeğini kurtarmak isterken canından oluyordu

Kocaeli'de köpeğini kurtarmak isterken canından oluyordu

Kocaeli'de köpeğini kurtarmak isterken canından oluyordu

Kocaeli'de köpeğini kurtarmak isterken canından oluyordu

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