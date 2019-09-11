Kocaeli'de dernek adı altında fuhuş yaptıranlara gözaltı

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Veliahmet Mahallesi’nde, spa ve masaj salonlarını temsilen kurulan bir dernekte fuhuş yaptırıldığı ihbarı, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerini harekete geçirdi.

DERNEKTE FUHUŞ YAPILDIĞI TESPİT EDİLDİ

Binadan çıkan şahıslardan alınan ifadeler neticesinde dernekte, fuhuş yaptırıldığı tespit edildi. Ekipler tarafından dün düzenlenen operasyonda, fuhşa aracılık ettikleri belirlenen dernek yöneticisi H.Ç. (34) isimli kadın ve H.E. (51) ile fuhuş yaptıkları iddia edilen 4 kadın yakalanarak gözaltına alındı.

DERNEK BİNASININ MÜHÜRLENMESİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

‘Mağdur’ sıfatı ile Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan 4 kadının fuhuş yaptıkları yönündeki iddiaları kabul ettikleri, H.Ç. ve H.E.’nin ise suçlamaları reddettikleri bildirildi. Emniyette yapılan işlemlerinin ardından fuhuş yapan 4 kadın serbest bırakılırken, dernek yöneticisi H.Ç. ve H.E. Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Öte yandan, fuhuş yaptırılan dernek binasının mühürlenmesi için çalışma başlatılacağı bildirildi.