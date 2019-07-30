Kocaeli’de dolandırıcılık çetesi tutuklandı

Kocaeli’de kredi notu düşük olan ve bankadan kredi almakta zorlanan insanları, kurdukları çağrı merkezinden arayarak kredi verme vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 25 kişilik çeteden 12'si tutuklandı.

25 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kredi notu düşük olan ve bankadan kredi almakta zorlanan insanları kredi verme vaadiyle dolandıran 25 kişiyi, Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

KİŞİLER TAKİBE ALINDI

Kredi notu düşük insanlara kredi verme vaadi ve konteyner satışı ile ilgili görüşme yaparak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen kişileri takibe aldı.

Polis ekiplerinin takibi sonrasında Kocaeli ve İstanbul'da belirlenen 28 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla 25 kişi gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA METERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda yapılan aramada 28 cep telefonu, 1 hard disk, 22 sim kart, 8 hafıza kartı, 4 flash bellek, ayrıca bir miktar uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

Kişileri dolandırmak için sahte çağrı merkezi kurdular.

Şüpheliler hakkında yapılan incelemede şahısların Gebze, Çayırova ve Darıca ilçelerinde dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanmak üzere çağrı merkezi açtıkları belirlendi.

KAPORA TALEBİ

Şahısların açtıkları çağrı merkezinde internet üzerinden kredi verme vaadiyle dosya masrafı ve kredi notunun yükseltilmesi adı altında reklam verdikleri, kendilerini arayan vatandaşları para yatırmalarını isteyerek ve konteyner satışı adı altında kaparo talep ederek dolandırdıkları tespit edildi.

Şüphelilerin ayrıca dolandırıcılıktan kazandıkları paraları başka şahıslar adına açtırılan hesaplara yatırdıkları, yabancı uyruklu şahıslar adına açılmış GSM hatları ile müşteki şahısları aradıkları, çok sayıda müştekiyi dolandırdıkları tespit edildi.

12 KİŞİ TUTUKLANDI

25 şahıstan 12'si tutuklandı Gözaltına alınan şahıslardan 1'i emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 25 kişi işlemlerinin ardından dün Gebze Adliyesine sevk edildi.

13 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Adliyede sorguları tamamlanan şüphelilerden 12'si tutuklanırken, 13 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili bazı şahısların ise firari olarak arandığı öğrenildi.