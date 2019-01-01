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Kocaeli'de eğitim uçağı düştü: 1 yaralı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot yaralandı, öğrencisi yara almadan kurtuldu.

AA | 01.01.2019 - 17:38..
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Cengiz Topel Havalimanı'ndan 14.30'da kalkan özel bir uçuş akademisine ait CESNA tipi tek motorlu eğitim uçağı, motorunda arıza olması nedeniyle mecburi inişe geçti.

Uçak iniş yaparken Kartepe'nin zirvesi olan Kuzuyayla'da düşmesi sonucu pilot İkram Kaya yaralandı, uçakta bulunan öğrencisi Meral Dilber Malgaz ise yara almadan kurtuldu.

Kaya ve Malgaz, Jandarma Arama ve Kurtarma Timleri tarafından bulundukları yerden alınarak, Kartepe'deki otelin revirine getirildi.

Kocaeli'de eğitim uçağı düştü: 1 yaralı

UÇAĞIN MOTORU DONDU

Burada sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kaya, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kartepe Kaymakamı Tuncay Dursun, eğitim uçağının motorunun donması sonucu mecburi iniş yaptığını, ağaçların üzerine sert iniş yapmasından dolayı pilotun yaralandığını, yanında bulunan öğrencinin de yara almadan kurtulduğunu söyledi.

Kocaeli'de eğitim uçağı düştü: 1 yaralı

"SAĞLIK DURUMU İYİ"

Jandarma Arama ve Kurtarma Timlerinin uçağın olduğu Kuzuyayla Geyik Alanı mevkisine ulaşarak, iki kişiyi kurtardığını ve otelin revirine götürdüğünü belirten Dursun, "Çok şükür yaralanan pilotun sağlık durumu iyi. Tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı." diye konuştu.

Kocaeli'de eğitim uçağı düştü: 1 yaralı

Kocaeli'de eğitim uçağı düştü: 1 yaralı

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