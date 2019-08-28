taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8294
Euro
6.4799
Altın
1542.83
Borsa
96030.47
Gram Altın
289.144

Kocaeli’de ehliyetsiz genç kaza yaptı

Ehliyetsiz gencin kullandığı otomobil takla atarak şarampole uçtu. Kazada gençlerin içinde olduğu otomobildeki 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

İHA | 28.08.2019 - 00:57..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde Gölcük Hisareyn Mahallesi D-100 karayolu üzerinde kaza meydana geldi.

Gölcük istikametinden İzmit istikametine gitmekte olan yaşı küçük ehliyetsiz R.E. idaresindeki 41 GR 029 özel otomobil, Karaköprü mevkisinde kontrolden çıkarak üst geçit merdivenlerine çarptı.

4 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil takla atarak şarampole uçtu. Meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan sürücü R.E. (16) ve yanında bulunan akrabalarından E.B.K.(16), M.Ü.(16) ve S.A.K.(16) yaralandı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araç içinden itfaiye yardımıyla çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan ve hayati tehlikesi bulunan M.Ü.’nün özel bir hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Kocaeli’de ehliyetsiz genç kaza yaptı

Kocaeli’de ehliyetsiz genç kaza yaptı

Kocaeli’de ehliyetsiz genç kaza yaptı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Macron: Batı hegemonyasının sonu geldi

Macron: Batı hegemonyasının sonu geldi

1
Bilecik'te bir şahıs ailesinin evini yaktı

Bilecik'te bir şahıs ailesinin evini yaktı

0
Konya'da toprak kayması: 2 çocuk öldü

Konya'da toprak kayması: 2 çocuk öldü

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir