Kocaeli'de ehliyetsiz sürücü kaza yaptı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kaza meydana geldi.

Ehliyetsiz olduğu öğrenilen M.A. (17) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle yaklaşık 3 metre yükseklikteki istinat duvarından uçtu.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye, sürücü M.A. ve kız arkadaşı Ç.A.'yı otomobil içerisinde sıkıştıkları yerden kurtardı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayatı tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.















