taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6225
Euro
6.3408
Altın
1418.95
Borsa
99363.32
Gram Altın
256.588

Kocaeli'de ehliyetsiz sürücü kaza yaptı

Gölcük ilçesinde otomobil, ehliyetsiz sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 3 metre yükseklikteki istinat duvarından uçtu.

DHA | 03.07.2019 - 22:57..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kaza meydana geldi.

Ehliyetsiz olduğu öğrenilen M.A. (17) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle yaklaşık 3 metre yükseklikteki istinat duvarından uçtu.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye, sürücü M.A. ve kız arkadaşı Ç.A.'yı otomobil içerisinde sıkıştıkları yerden kurtardı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayatı tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'de ehliyetsiz sürücü kaza yaptı


Kocaeli'de ehliyetsiz sürücü kaza yaptı

Kocaeli'de ehliyetsiz sürücü kaza yaptı

Kocaeli'de ehliyetsiz sürücü kaza yaptı

Kocaeli'de ehliyetsiz sürücü kaza yaptı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ölen BAE Prensi toprağa verildi

Ölen BAE Prensi toprağa verildi

817
Temmuz 2019 memur ve emekli maaşları

Temmuz 2019 memur ve emekli maaşları

279
İBB'deki üst düzey kadrolarda Karadenizli hakimiyeti

İBB'deki üst düzey kadrolarda Karadenizli hakimiyeti

557
Nevşin Mengü'nün S-400 analizi

Nevşin Mengü'nün S-400 analizi

554
İsrail'de düzenlenen protestolar ülkeyi karıştırdı

İsrail'de düzenlenen protestolar ülkeyi karıştırdı

318
Sarar Ailesi'ni gasbeden 6 zanlı, Türkiye'ye iade edildi

Sarar Ailesi'ni gasbeden 6 zanlı, Türkiye'ye iade edildi

139
Almanya'da Suriyelilerin havuz keyfi tartışılıyor

Almanya'da Suriyelilerin havuz keyfi tartışılıyor

252
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir