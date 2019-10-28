Kocaeli'de epilepsi hastası tek yaşadığı evde ölü bulundu

Gölcük Belediyesi ekipleri, İhsan Avdan'ın evine gıda paketi götürdü. Kapıyı çalan ekipler, bir süre bekledikten sonra evden koku geldiğini fark etti.
SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Kapıyı açan olmayınca şüphelenen ekipler, durumu yakınlarına bildirdi. Eve gelen yakınları, içeri girdiklerinde Avdan'ın hareketsiz halde yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Avdan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin evde yaptığı incelemenin ardından Avdan'ın cesedi, morga kaldırıldı.
OTOPSİ SONUCU BELLİ OLACAK
Epilepsi hastası olan Avdan'ın yaşadığı rahatsızlık nedeniyle öldüğü tahmin edilirken, ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak.