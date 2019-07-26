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Kocaeli'de eski belediye başkanını vuran şahıs tutuklandı

Sokak ortasında eski belediye başkanını tabancayla bacağından vurarak yaralayan Burhan Ç., saldırıyı Bulut'un selamını almayıp kendisine gülmesi üzerine gerçekleştirdiğini söyledi.

DHA | 26.07.2019 - 16:46..
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Kocaeli’nin Derince Deniz Mahallesi Postane Sokak'ta, Derince Belediyesi eski Başkanı Ali Haydar Bulut, sokakta yürüdüğü sırada bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Sağ bacağına isabet eden kurşunla yaralanan Bulut, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

KIZ ARKADAŞININ EVİNDE YAKALANDI

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri ise kaçan saldırganın Burhan Ç. olduğunu belirledi. Saldırgan, kız arkadaşının evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli'de eski belediye başkanını vuran şahıs tutuklandı

SELAMINI ALMADIĞI İÇİN VURDU

Burhan Ç. polisteki ifadesinde Ali Haydar Bulut’a saldırıyı kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf etti. Eski başkan ile aralarında 2015 yılında işletmesinin ruhsatını iptal etmesi nedeniyle husumet oluştuğunu iddia eden Burhan Ç., olay günü tesadüfen gördüğü Bulut'u selamını almadığı ve kendisine gülmesi üzerine vurduğunu söyledi. Ali Haydar Bulut ise ifadesinde zanlıyı tanımadığını, arkadaşlarıyla sohbet ettikten sonra camiye gitmek için yürümeye başladığını, saldırganın bir anda karşına çıkarak ateş ettiğini söyledi.

Kocaeli'de eski belediye başkanını vuran şahıs tutuklandı

TUTUKLANDI

Kocaeli’nin Derince ilçesi eski belediye başkanı Ali Haydar Bulut’u sokak ortasında bacağından vurarak yaralayan Burhan Ç. sevk edildiği adliyede nöbetiçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'de eski belediye başkanını vuran şahıs tutuklandı

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