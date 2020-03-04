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Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 3 kişi tutuklama

Kocaeli merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 3'ü tutuklandı.

İHA | 04.03.2020 - 03:07..
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin tespiti ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında haklarında yakalama kararı olan firari 10 kişinin yakalanması için operasyon düzenledi.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, Giresun ve Tokat illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Aralarında ihraç edilmiş askeri personel, öğretmen ve FETÖ terör örgütü ile ilişkili kurumlarda çalışanların da bulunduğu 10 şüpheli Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 10 kişiden 7’si Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Adliyede işlemleri tamamlanan şahıslardan 3'ü tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Şahıslardan 2'si başka illerde devam eden dosyalardan dolayı nakledilirken, 1 kişi ise emniyete geri gönderildi.

Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 3 kişi tutuklama

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