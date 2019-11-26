Kocaeli'de FETÖ operasyonunda 28 kişi gözaltına alındı

Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ terör örgütünün ''Emniyet Mahrem Yapılanması''na yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.

ESKİ POLİS KOLEJİ ÖĞRENCİLERİ

Soruşturma kapsamında polis akademisi ve polis kolejinde eğitim almış sonradan ilişkisi kesilmiş olan 28 eski öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Polis ekipleri tarafından dün düzenlenen eş zamanlı operasyonlar kapsamında 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler yapılan sağlık kontrollerinin ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.