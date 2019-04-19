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Kocaeli’de FETÖ’den gözaltına alınan 8 kişi adliyede

FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik Kocaeli merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 8 kişi, adliyeye sevk edildi.

İHA | 19.04.2019 - 10:48..
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Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin silahlı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada; 7'si aktif görevde 7 astsubay, 1 üsteğmen, 7 eski askeri öğrenci olmak üzere, toplam 15 askeri personel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

14 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Kararın ardından Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube ekiplerince Kocaeli merkezli, aralarında İstanbul, İzmir, Çanakkale, Burdur, Ankara, Balıkesir, Bursa ve Denizli'nin olduğu 9 ilde, eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyette işlemleri tamamlanan 8 kişi, sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Gözaltına alınan şahıslardan daha önceki günlerde de 6 kişi daha adliye sevk edildiği öğrenilirken, toplam sevk sayısı ise 14 oldu.

Kocaeli’de FETÖ’den gözaltına alınan 8 kişi adliyede

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