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Kocaeli'de fırtına ağaçları devirdi: 1 yaralı

Kocaeli'de etkisini gösteren fırtına sonucunda bir ağaç, arabanın üstüne devrildi. Araç kullanılamaz hale gelirken, üzerine ağaç parçası düşen kadın ise yaralandı.

İHA | 19.06.2019 - 15:24..
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İzmit ilçesinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Çıkan fırtına sonucu İzmit Ömerağa Mahallesi yürüyüş yolu üzerinde bulunan asırlık bir çınar ağacı kökünden devrildi.

AĞAÇ PARÇALARI AYAĞINA DÜŞTÜ

Ağacın devrildiği esnada oradan geçmekte olan ve ağacın parçalarının ayağına düşmesi sonucu Dilek E. isimli bir kişi yaralandı.

Hasret Ö.’ye ait 41 AAE plakalı otomobil de ağacın altında kalarak kullanılamaz hale geldi.

Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu ise devrilen ağaç aracın üzerinden kaldırıldı.

Kocaeli'de fırtına ağaçları devirdi: 1 yaralı



Kocaeli'de fırtına ağaçları devirdi: 1 yaralı

Kocaeli'de fırtına ağaçları devirdi: 1 yaralı

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