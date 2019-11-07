Kocaeli'de fuhuş operasyonu: 1 gözaltı

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde K.A.Ü. isimli bir şahsın evinde yaşadığı kadınlara fuhuş yaptırdığı yönünde ihbar alan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

EV TAKİBE ALINDI

Evi takibe alan ekipler, K.A.Ü.’nün evde bulunan yabancı uyruklu bir kadınla dışarı çıktığını tespit etti. Kadın ve şahsı takip eden ekipler, boş bir araziye gittiklerini belirtti.

BASKIN YAPILDI

Ekipler tarafından düzenlenen baskında, yabancı uyruklu kadın arabada bulunan bir erkekle fuhuş yaparken yakalandı.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler tarafından K.A.Ü. ‘fuhuşa aracılık etmek suçu’ndan yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıs ile birlikte yaşadıkları ve fuhuş yaptıkları tespit edilen yabancı uyruklu kadınların ise sınır dışı edilmek üzere polis merkezine götürüldüğü belirtildi.