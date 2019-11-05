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Kocaeli'de fuhuş operasyonu: 2 gözaltı

Gölcük'te fuhuş yapıldığı iddia edilen masaj salonuna, polis ekiplerince operasyon düzenlendi.

DHA | 05.11.2019 - 17:15..
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Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, fuhuş yapıldığı belirlenen bir masaj salonuna baskın yapıldı. İşletme sahibi ve müdür oldukları tespit edilen 2 kadın gözaltına alındı.

Masaj salonuna fuhuş operasyonu VİDEO

TAKİBE ALINDI

Gölcük Yeni Mahalle’de faaliyet gösteren bir masaj salonu hakkında fuhuş yaptırıldığı yönünde gelen çok sayıda ihbarı değerlendiren Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, masaj salonunu takibe aldı.

MÜŞTERİLERİN İFADESİ ALINDI

Salona müşteri olarak giden çok sayıda kişinin ifadesinin alınmasının ardından operasyon için düğmeye basıldı. Ekipler, masaj salonuna baskın yaptı. Operasyonda, işletme sahibi olduğu anlaşılan G.K .(41) ile müdürü G.K.(25) gözaltına alındı. Masaj salonunda fuhuş yaptırılan kadınlar ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

SABIKA KAYITLARI KABARIK

Emniyette yapılan incelemelerde benzer suçlardan çok sayıda sabıka kaydı olduğu anlaşılan G.K. ve G.K. isimli kadınlar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'de fuhuş operasyonu: 2 gözaltı

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