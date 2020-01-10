Kocaeli'de fuhuş operasyonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, asitle yüzünü yakan saldırganın daha fazla ceza alması gerektiğini söylemesi, Berfin ve ailesine umut oldu.

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Kilo vermek için en iyi 8 egzersiz

Zayıflamaya çalışırken diyetin yanı sıra, egzersiz, hem daha güçlü kemikler hem de daha hızlı kilo vermek için harika bir yoldur. İşte kilo vermek için en iyi 8 egzersiz.