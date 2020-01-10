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Kocaeli'de fuhuş operasyonu

İzmit'te internetten ilan vererek fuhuş yaptırılan masaj salonunda 4’ü kadın 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İHA | 10.01.2020 - 14:15..
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Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, İzmit ilçesinde bir masaj salonunda fuhuş yaptırıldığı ihbarı aldıktan sonra harekete geçti.

Ekipler, fuhuş yapıldığı iddia edilen masaj salonunu takibe aldı.

İNTERNETTEN REKLAM YAPILDI

Ekipler tarafından masaj salonunun bulunduğu binadan çıkan kişilerin ifadesi alındı. Masaj salonuna müşteri olarak gidenler verdikleri ifadelerde, şahısların internet üzerinden reklam verip içeride para karşılığında fuhuş yaptırdığını söyledi.

Kocaeli'de fuhuş operasyonu

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonda internet üzerinden ilan vererek müşteri bulup salonda fuhuş yaptıran C.Ö., A.A. ve Ç.A. isimli 2’si kadın 3 kişi ile şahısların fuhuş yaptırdığı 2 kadın gözaltına alındı.

C.Ö., A.A. ve Ç.A. isimli 3 şahıs, fuhşa aracılık ve yer temin etmek suçundan emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Şahısların fuhuş yaptırdığı 2 kadın hakkında adli işlem yapılırken, fuhuş yaptırılan masaj salonunun mühürlenmesi için soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kocaeli'de fuhuş operasyonu

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