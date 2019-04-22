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Kocaeli'de gaspçılar yakalandı

Emekli maaşını çeken yaşlı kadını takip edip, çantasını gasp eden şahıslar tutuklandı.

İHA | 22.04.2019 - 18:36..
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sabah saatlerinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.B. (65) isimli kadın, gittiği bankadan emekli maaşını çektikten sonra caddede yürürken, kendisini takip eden 2 kişi tarafından gasp edildi.

Kocaeli'de gaspçılar yakalandı

VATANDAŞLAR POLİSE HABER VERDİ

Kadının emekli maaşını çektiği çantayı çalan genç kadın ile yanındaki şahıs kaçmaya başladı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirirken, cadde üzerinde bulunan bir iş merkezinin güvenlik görevlisi, şahısları yakalamak için arkasından koşmaya başladı.

Kocaeli'de gaspçılar yakalandı

İhbar üzerine olay yerine gelen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince şahıslar, kovalama sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların S.V. (20) ve U.Ö. (19) olduğu anlaşılırken, ele geçirilen çanta sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Adliyedeki işlemleri sonrasında hakim karşısına çıkartılan şahısların tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.

Kocaeli'de gaspçılar yakalandı

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